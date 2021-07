Uomini e Donne, la confessione bollente di Gemma Galgani: "Ci penso sempre", una piccante verità

17 luglio 2021 a

Tempo di confessioni. E sono confessioni piccanti quelle di Gemma Galgani, la mitica Dama, protagonista di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 che tornerà dopo l'estate. Presenza fissa nel dating-show ormai da più di dieci anni, l'antagonista di Tina Cipollari non ha ancora trovato la sua anima gemella: molte storie e frequentazioni avute in tutto questo tempo sono infatti svanite, evaporate, colate a picco.

Ma ora, la Galgani, intervistata dal settimanale Uomini e Donne Magazine, confessa di pensare in modo continuo, un poco ossessivo, a un uomo. "Il mio pensiero è andato spesso a Marco Firpo e una situazione molto romantica vissuta con lui. È un bel ricordo", ha sospirato la Galgani. Insomma, Marco la ha turbata, stuzzicata. Forse, conquistata. E chissà, magari in futuro tra i due si potrebbero riannodare i fili. Staremo a vedere, fari puntati sul prossimo settembre.

Nella medesima intervista, Gemma Galgani rivolge ovviamente un pensiero a Tina Cipollari. O meglio, un velenoso consiglio all'acerrima nemica: "Deve fare il pieno di argomenti nuovi così da non ricorrere alle offese o ai pettegolezzi", ha picchiato durissimo Gemma. E ancora, le ha suggerito anche di dare una ritoccata al suo look: "Qualcosa di più fresco e informale, mica deve agghindarsi come fosse alla Scala di Milano".

