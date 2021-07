Domenica In, bomba di Maurizio Costanzo su Mara Venier: "Quell'abbraccio dietro le quinte", ora si capisce tutto

Maurizio Costanzo 18 luglio 2021 a

Va detto che Rai 1 ha strutturato al meglio la rete per il periodo estivo, creando una serie di nuovi appuntamenti al posto dei programmi andati in vacanza. Complimenti, perciò, al direttore Stefano Coletta che ha fatto anche un'altra cosa simpatica: era dietro le quinte, ma poi inquadrato, dell'ultima puntata di Domenica In, con Mara Venier. L'abbraccio alla conduttrice da parte del Direttore della Rete è stato la testimonianza che la Venier sarebbe rimasta alla guida di Domenica In anche nella prossima stagione.

Tra gli amici, agli inizi della mia attività radiotelevisiva, c'è stato Corrado Mantoni, più noto come Corrado. Mi ha fatto perciò molto piacere, che alle 14.00, su Raiuno, ogni giorno, sia tornato Il pranzo è servit", un format che Corrado portò al successo e che poi fu condotto, ugualmente bene, da Claudio Lippi e che ora è nelle mani di Flavio Insinna. Al di là di tutto, sono lieto che la Rai, riproponendo Il pranzo è servito, abbia voluto rendere omaggio a Corrado. Stiamo seguendo, su Raiuno, in tarda mattinata le repliche di Don Matteo, con Terence Hill nei panni del sacerdote ciclista.

Penso a quanta apprensione possa avere Raoul Bova seguendo queste repliche, considerando anche che è stato chiamato a sostituire Terence Hill in quel ruolo. Però Bova è un ottimo attore che, con caparbietà, saprà interpretare al meglio Don Matteo. In tempi di bilanci non si può che parlar bene di Chi l'ha visto?, lo storico programma di Federica Sciarelli, in onda il mercoledì su Raitre alle 21.20. A metà luglio Chi l'ha visto? va in vacanza, ma è anche vero che le storie trattate dalla Sciarelli, da Denise Pipitone alla povera ragazza pakistana uccisa, rimarranno nella nostra memoria di telespettatori.

