Temptation Island, "mi sento una mer***". Poi il raptus erotico, Manuela fuori controllo: choc su Canale 5

Francesco Fredella 28 luglio 2021 a

a

a

Luciano Punzo e Manuela Carriero: passione allo stato puro. A Temptation Island - il programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5 - accade l’imprevisto inaspettato: nasce un nuovo amore. Forse, però, potrebbe trattarsi solo di un flirt. La fidanzata di Stefano bacia il single. Passione e retroscena gustosi per gli amanti del genere. “Mi sento una m…a, ma sono felice”, dice Manuela dopo aver commesso tutto. Poi si lascia andare di nuovo tra le braccia di Luciano. Che sembra l’uomo per lei: protettivo, educato, romantico.

Temptation Island, le anticipazioni: Manuela e Stefano, "il bacio". La disastrosa sorpresa al falò

I fan, però, sui social parlano di una storia costruita a tavolino. Ed è subito un caso che anima l’ultima puntata di Temptation Island. Sarà davvero così? Un gola profonda, che resta in anonimato, accusa il tentatore. Luciano bacia Manuela solo per farsi notare dalle telecamere? Sarà il tempo a rivelarlo. Anche Stefano ha un incontro ravvicinato con la tentatrice ed il loro falò è davvero rovente. Un confronto condito da parole grosse e offese.

Temptation Island, brucia l'hotel. "Il piromane", roba sconvolgente in Sardegna

Scoppia un’altra relazione. Prima Tommaso e Valentina e poi anche Luciano e Manuela. L’ultima edizione di Temptation Island sembra essere scandita da “amori tossici”: nessuna possibilità di riappacificazione per la coppia? Lo sapremo solo con il tempo. Sicuramente il programma non fa bene alle coppie in crisi, che acutizzano i loro problemi proprio a causa delle tentazioni. Tante. Forse troppe. E dei tentatori, meteore nel mondo della tv, dopo poco tempo non si sa più nulla: praticamente scompaiono tra una selfie e una Ig stories. E’ la dura legge di Temptation Island, ma anche delle coppie protagoniste del reality tra poche settimane non si saprà più nulla.



Jessica a letto col single, il fidanzato spacca tutto. Temptation choc, il falò finisce in disgrazia | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.