Mara Venier, lettera-bomba su Maurizio Costanzo e la De Filippi: "Ecco cosa siete, davvero"

Ha preso carta e penna, Mara Venier, per scrivere e poi recapitare una lunga lettera niente meno che a Maria De Filippi. Il tutto tramite il rotocalco Novella 2000, che sulle sue pagine ha pubblicato la missiva in questione. Una lettera in cui la Venier ripercorre la lunga amicizia che la lega alla collega e regina di Mediaset, e in cui ha parlato anche del legame proprio tra la De Filippi e Maurizio Costanzo.

"Ti voglio bene", esordisce la Venier nella lettera. Quindi ricorda come da quando si è scatenata la pandemia di coronavirus ha saputo comunque regalare “sogni” al pubblico, continuando ad andare in onda con tutte le sue trasmissioni: da Tu Sì Que Vales a C’è posta per te, passando per Amici e Uomini e Donne. Proprio come ha fatto la Venier, che con Domenica In, nonostante tutto, non ha mai smesso di andare in onda e di stare al fianco degli italiani.

"L’altra parola che mi fai venire in mente è: talento", aggiunge la Venier. Quindi, i complimenti a Costanzo, che vide in lei le enormi potenzialità. E ancora, sul legame tra Maria e Maurizio, zia Mara spiega di conoscere Costanzo da prima che sposasse la pavese e ricordando delle tante “perplessità” che ci furono sul loro matrimonio. “Invece siete stati fin da subito una coppia bella e straordinaria", sottolinea, spiegando come quell'intesa, sia davanti alle telecamere sia nel privato, sia sempre stata sempre assolutamente genuina e spontanea.

