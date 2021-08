Gerry Scotti, "cosa sono costretto a fare": occhio alla testa, un dettaglio clamoroso

10 agosto 2021 a

Gerry Scotti è pronto a tornare su Canale 5 con Caduta Libera, il programma che precede il Tg su Canale 5. L'appuntamento è fissato per lunedì 30 agosto alle 18 e 45. Particolarmente curioso è il promo mandato in onda: nella clip il conduttore si è mostrato vestito da capocantiere, con tanto di casco protettivo. Si tratta di un video simpatico nel quale Gerry appare impegnato a dirigere i lavori per la preparazione dello studio di Caduta Libera, dove le botole sono le vere protagoniste.

“E voi a casa siete pronti? Perché Caduta Libera sta per tornare con le nuove puntate, il che vuol dire nuove emozioni, nuove avventure e tanto divertimento per farvi passare un’ora in allegria. Qui fervono i preparativi, vuol dire che devo fare tutto io“: queste le parole del conduttore nel promo che Canale 5 sta trasmettendo in queste ore. Una bella novità, che consentirà ai telespettatori della rete Mediaset di non doversi più accontentare delle repliche di Conto alla Rovescia.

Tutto è pronto, insomma, per le prossime sfide tra concorrenti, che ce la metteranno tutta per cercare di non venire inghiottiti dalle botole. Ci sarà qualcuno in grado di superare il record di Nicolò Scalfi, che nella scorsa edizione riuscì a portarsi a casa un montepremi di 727mila euro?

