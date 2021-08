Uomini e Donne, lo straziante lutto che colpisce Mattia Marciano: le parole che commuovono

Francesco Fredella 12 agosto 2021 a

Per Mattia Marciano, ex volto di Uomini e Donne - lo storico programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 -, sono giorni difficili. E’ morto il padre di Camilla, la sua fidanzata. Marciano l’ha salutato con un lungo messaggio su Instagram ed in pochissimo tempo sono arrivate decine e decine di messaggi, risposte, cuoricini e commenti.

Marciano aveva un bellissimo rapporto con il padre di Camilla e quell’incontro gli ha cambiato la vita: l’ex di Uomini e Donne ha raccontato sui social tanti aneddoti del passato e poi ha parlato di quanto fosse felice di aver conosciuto il padre di Camilla. Non si conosce il motivo del decesso. Mattia si è limitato a rivelare che la scomparsa è avvenuta in maniera straziante.

Mattia Marciano, tra l’altro, ha ricevuto il sostegno di altri protagonisti dello storico format Mediaset: tra questi quello di Gianni Sperti e degli ex corteggiatori Gennaro Lillo e Gianluca Tornese.

La storia tra Mattia è Camilla è nata dopo un vero colpo di fulmine e sta facendo sognare i fan della trasmissione. Pochi mesi di fidanzamento e sono arrivate le presentazioni ufficiali. Dopo l’esperienza a Uomini e Donne – prima in veste di corteggiatore e poi in quella di tronista- ha detto addio al mondo della tv. È tornato a fare il dentista, ora sogna una famiglia con Camilla.

