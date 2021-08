Gino Strada, a In onda neanche una parola sulla sua morte di Gino Strada: spunta un pesante sospetto

14 agosto 2021 a

a

a

A In onda, nella puntata andata in onda ieri sera 13 agosto, non si spende nemmeno una parola sulla morte di Gino Strada. Su La7, nel programma condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo, infatti, si parla del caldo record, dei cambiamenti climatici e del riscaldamento globale. Tra gli ospiti ci sono il meteorologo Mercalli e la giornalista Candida Morvillo da Como, flagellata dal nubifragio. Ma appunto, non si accenna nemmeno al fondatore di Emergency.

"Il pianeta ci sta avvertendo". Clima impazzito, il meteorologo Mercalli ci mette in guardia | Video

Come nota il sito tvblog.it, ci si chiede a questo punto se il programma fosse in diretta. Domanda retorica. E' evidente che i due conduttori si sono presi una pausa prima del weekend di Ferragosto allungando di un giorno grazie a una puntata registrata che poteva essere mandata in onda in qualsiasi momento.

"Io vaccinata? No". Figuraccia della Raggi: la giustificazione scatena anche Parenzo e la De Gregorio. M5s e Pd che dicono? | Video

Del resto non si può affermare che la morte di Gino Strada non interessasse a La7 visto che subito dopo la puntata di In Onda è subito partito un omaggio al medico con la riproposizione delle ultime interviste rilasciate a Corrado Formigli a Piazzapulita e a Propaganda Live. “Dopo In onda La7 ricorda Gino Strada”, scriveva nel frattempo su Twitter Andrea Salerno, direttore della rete. Sicuramente La7 ha combinato un bel pasticcio.

"C'erano problemi". Gino Strada, il dramma dietro la morte svelato dall'amico Massimo Moratti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.