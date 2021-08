Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli e il commento su Adriana Volpe: "Quando capisce?", girano voci maliziose

20 agosto 2021 a

a

a

Il Grande Fratello Vip non è ancora partito, ma le opinioniste ufficiali della trasmissione già ci regalano delle preziosissime perle. Stiamo parlando di Sonia Bruganelli, moglie del celebre conduttore di Canale 5 Paolo Bonolis, e Adriana Volpe, reduce dal successo di Ogni Mattina su Tv8. L'account Instagram del programma condotto da Alfonso Signorini ha pubblicato le foto delle sue due nuove opinioniste, facendo una breve presentazione.

"Tre Bonolis meglio di uno". Sonia Bruganelli pubblica questa foto, Instagram in tilt: "Ma è lui?" | Guarda

"Pungente, attenta, astuta…Quando colpisce, può fare molto male! Nomen omen… Adriana Volpe è una delle opinioniste di questa edizione del GfVip": questo quanto si legge nella didascalia che accompagna la foto della conduttrice. Ad attirare l'attenzione, però, è stato il commento della collega sotto al post: "Oddio… avevo letto 'quando capisce'. Grande Adriana!!!". Solo un commento ingenuo o una vera e propria frecciatina? In ogni caso, pare che a settembre su Canale 5 ne vedremo delle belle.

Neanche la Volpe, comunque, ha esitato a commentare il post di presentazione della Bruganelli. "Imprevedibile, sincera, vera… sarà la spina nel fianco dei nostri Vipponi. Sonia Bruganelli è una delle opinioniste di questa edizione del GfVip": questa la presentazione della seconda opinionista. Per l'occasione, il profilo social del reality show ha utilizzato una foto in cui la Bruganelli indossa gli occhiali. Immediato il commento della Volpe: "L’occhiale ha sempre il suo perché ! In questa foto sembri più intellettuale".

Camicetta beige e scollatura... totale: la foto incendiaria di Sonia Bruganelli, l'ultima provocazione | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.