Uomini e Donne, "Tina Cipollari è scomparsa": il gesto insolito della vamp, che fine ha fatto

Tina Cipollari è tornata a farsi sentire sui social, e più precisamente su Instagram, dove non condivideva nulla da mesi. I fan si erano un po’ preoccupati di questo silenzio, anche perché il profilo ufficiale dell’ormai famosa opinionista di Uomini e Donne conta ben oltre un milione di follower. Un potenziale che la Cipollari non sembra interessata a sfruttare più di tanto.

L’ultimo post risaliva infatti addirittura al 29 gennaio. Adesso è tornata a farsi sentire su Instagram, o meglio a pubblicare qualcosa: si tratta di un suo ritratto a fumetti, senza alcuna didascalia ad accompagnarlo. Rimangono un giallo i motivi che hanno spinto la vamp di Uomini e Donne a silenziare il suo account di Instagram, anche se ultimamente i siti specializzati raccontano che sia stata molto impegnata con un trasloco e con la sua vita sentimentale accanto al fidanzato Vincenzo Ferrara.

Non resta quindi che attendere l’inizio della nuova edizione del dating show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi. La Cipollari sarà come sempre al suo posto, così come il collega Gianni Sperti e soprattutto la nemica Gemma Galgani. Negli scorsi mesi erano circolate voci che mettevano in dubbio la presenza di questi tre protagonisti di Uomini e Donne, ma sono state prontamente smentite per la gioia dei fan del programma.

