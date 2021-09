Caterina Balivo, il futuro in Rai: "Qualcosa di mai visto prima. Top secret", le "insistenti voci di corridoio"

01 settembre 2021 a

Indiscrezioni inattese ed esplosive sul futuro televisivo di Caterina Balivo, volto Rai tra i più amati dagli italiani. Voci rilanciate dal magazine Vero, in un retroscena firmato da Tommaso Martinelli, il quale afferma di aver saputo che la bellissima Caterina potrebbe prendere parte alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, l'intramontabile programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1 e confermatissimo in palinsesto.

Ma non è tutto. Secondo quanto rilanciato da Vero, la Balivo non entrerebbe a Ballando né nei panni di giudice né nei panni di concorrente. Già, per lei si starebbe ragionando a un ruolo del tutto inedito. Quale? Per ora non è dato saperlo: "Insistenti voci di corridoio la danno anche nel cast di Ballando con le stelle di Milly Carlucci... Top secret il suo ruolo: potrebbe non essere quello di concorrente..:", si legge sul rotocalco.

E ancora, nel medesimo articolo si legge anche che "sembra quasi scontata la riconferma di Caterina Balivo come giurata nella prossima edizione del talent show di Rai 1 Il cantante mascherato", condotto sempre da Milly Carlucci. Insomma, diversi ruoli per la Balivo in Rai. Eppure, la conduttrice, per la seconda stagione consecutiva potrebbe rimanere senza una conduzione. Una scelta sua oppure dei vertici di Viale Mazzini? Ai posteri l'ardua sentenza...

