Il pranzo è servito, la telefonata fa crollare Insinna: lacrime in tv. Ira dei fan: "Lo avete fatto apposta"

Durante la puntata de Il pranzo è servito, su Rai 1, una telefonata a sorpresa ha fatto crollare il conduttore Flavio Insinna e infuriare i fan. A vincere la puntata è stata la neo campionessa Lucia, che realizza anche il Pranzo è servito, facendo suonare le campane della trasmissione. Ma è durante il gioco telefonico che avviene qualcosa di completamente inaspettato, come riporta Leggo.

I telespettatori che riescono a prendere la linea devono indovinare cinque voci misteriose appartenenti a personaggi famosi. Un concorrente al telefono riesce a scovare alcuni nomi: "Corrado, Virna Lisi, Sandra Mondaini... Ma c'è la terza voce che non riesco a riconoscere...". Quindi il conduttore la fa riascoltare e il personaggio misterioso dice: "Sono una persona normale, mi piace vivere con il sorriso".

Ma quella voce è inconfondibile. Si tratta infatti del grande e compianto Fabrizio Frizzi. Il concorrente però non lo riconosce e lo scambia per Alberto Lupo. A quel punto Insinna si rabbuia. E i fan esplodono su Twitter: "Ma come si fa a non riconoscere Frizzi? Insinna era in lacrime...". E ancora: "Insinna si è commosso ascoltando la voce di Fabrizio". Del resto, Frizzi è sempre nel cuore di tutti, per il suo sorriso, per quel suo modo garbato di fare tv.

