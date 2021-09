Federica Sciarelli, "tossine e negatività": ecco cosa la ha convinta a continuare con Chi l'ha visto

04 settembre 2021 a

Chi l’ha visto tornerà in onda su Rai 3 a partire da mercoledì 8 settembre. E alla conduzione ci sarà sempre Federica Sciarelli: ormai lei e la trasmissione sono una cosa sola, nonostante ogni anno circolino voci che la vogliono lasciare la conduzione. E invece lei è sempre lì, al suo posto, a cercare di risolvere i più spinosi casi di cronaca italiani.

Dalle pagine di DiPiù Tv, la Sciarelli ha ribadito ancora una volta che per il momento non considera minimamente l’idea di lasciare Chi l’ha visto: “Ad andarmene ora proprio non ci penso. Dovrà succedere in futuro, sono una giornalista e il mio lavoro è fatto anche di stimoli e cambiamenti. Conoscendo da vicino le persone che cercano i propri cari, a volte ci divento amica - ha svelato la conduttrice - ho un bel rapporto con la mamma di Elisa Claps. Tempo fa mi ha invitata a cena e ho anche dormito a casa sua. Con il papà di Daniele Potenzoni ho scritto un libro che uscirà il 15 settembre. Lo abbiamo scritto perché non ci arrendiamo, vogliamo trovare questo ragazzo”.

Insomma, ormai la trasmissione e le sue storie sono diventate come una seconda famiglia per la Sciarelli. Per la quale è però importante riuscire a staccare ogni tanto: “Ci riesco facendo sport. È il mio segreto, mi permette di espellere tutte le tossine e le negatività che accumulo”.

