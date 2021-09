L'aria che tira, arriva Giuseppe Conte e Myrta Merlino lo chiama così: "Mi perdoni", grosso imbarazzo

06 settembre 2021 a

"Sto bene in mezzo ai cittadini". Giuseppe Conte risponde così a Myrta Merlino, che nel corso della sua intervista a L'aria che tira su La7 gli fa notare il lapsus iniziale. "Mi ha fatto notare Massimo Giannini che quando lei è arrivato l'ho chiamata premier. Chissà, forse porta fortuna. Magari spingono Draghi al Quirinale e si libera di nuovo Palazzo Chigi...", è la maliziosa "non domanda" della giornalista e conduttrice. La replica di Conte, neo leader del Movimento 5 Stelle, è talmente secca da sembrare quasi stizzita: "Non vi preoccupate delle mie sorti personali".

Dopo una risatina un po' imbarazzata, la Merlino va dritta al punto dando parola a Giannini, direttore della Stampa in studio. "Come lo vedi questo Conte in tour?". "La nostra è una semina, ha detto. Il M5s nel 2018 ha vinto con il 34% dei voti, difficile seminare pensando che il Movimento non sia stato completamente disossato. Tutto quello che c'era prima di Conte non c'è più, serve una grande opera di discontinuità".

Conte si difende sulla "svolta": "Ho messo molti puntini sulle i sulla necessità di riossigenare il Movimento 5 Stelle, siamo una forza politica di maggioranza relativa, i sondaggi ci danno in risalita. Quello che è importante è la vitalità di una forza politica, la capacità di dialogare coi cittadini, la politica è ovunque, questo sarà il nostro slogan". A giudicare dalla tiepida accoglienza delle piazze italiane in questi prime tappe di "giro d'Italia", auguri.

