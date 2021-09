Pomeriggio 5, gaffe a luci rosse per Barbara D'Urso: "Obbligo...". Prego? Gelo siderale su Canale 5

06 settembre 2021 a

“Adesso parliamo dell’obbligo vagina…”. Barbara d’Urso è tornata in onda con un piccolo strafalcione che è subito diventato virale. Un errore che può capitare, del quale la conduttrice si è subito scusata con i suoi telespettatori: tutto viene derubricato a simpatico fuori programma, che aggiunge colore al debutto in una nuova veste di Pomeriggio 5.

“Fare informazione è un grande privilegio e una grande responsabilità”, aveva dichiarato la d’Urso in un’intervista rilasciata a Sorrisi e canzoni tv prima di tornare in onda su Canale 5. Ed effettivamente la trasmissione a un primo sguardo non ha nulla a che vedere con i picchi di trash raggiunti nel recente passato: tanto lavoro giornalistico per affrontare tematiche importanti e di stretta attualità, come quella dell’obbligo vaccinale. Mario Draghi ha aperto chiaramente in tal senso, rispondendo con un “sì” perentorio alla domanda di un giornalista, che chiedeva al presidente del Consiglio se l’obbligo sia una soluzione al vaglio del governo.

Tra l’altro la d’Urso si è presentata in un nuovo studio, con una nuova grafica e pure una nuova sigla. A livello di immagine e contenuti è parso subito netto il taglio con il passato: l’azienda lo ha chiesto e la conduttrice lo ha eseguito da vera professionista, vedremo che cosa arriverà a livello di ascolti.

