Uomini e Donne, "in camerino...". Boom: voci pazzesche su Gianni Sperti e Tina Cipollari

Francesco Fredella 08 settembre 2021

Preparatevi al colpo di scena. Anzi ai colpi di scena (perché, ci dicono, ne saranno molti). Sono state registrate due puntate di Uomini e Donne, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, e Gianni Sperti fa sapere che il pubblico avrà a che fare con “puntate esilaranti”. Gemma Galgani, che come racconta il settimanale Nuovo ha fatto ricorso al bisturi, si è seduta al centro dello studio. Immaginate le polemiche, pensate quello che è accaduto nel corso della puntata. Praticamente di tutto. E non solo.

Il pubblico, però, nel corso della nuova edizione di Uomini e Donne si ritroverà con una Galgani visibilmente cambiata dopo l'ultimo ritocchino estetico al seno. Tina Cipollari, come da copione, la attaccherà e non mancheranno altri colpi di scena. Ma tra le altre storie c'è anche quella di Ida Platano, che prosegue la sua conoscenza con Marcello (si tratta di una new entry di questa edizione). Poi Andrea Nicole è uscita in esterna con Gabrio mentre Matteo con Noemi. Invece, non si sa nulla di Joele e di Roberta.

Poche altre anticipazioni sulle prime puntate registrare, ma cresce l'attesa per il ritorno in tv della prima puntata (che è fissata per il 13 settembre). Sembra, sempre da rumors, che Tina e Gianni Sperti si siano intrattenuti a lungo a parlare in camerino. Appunto, di cosa e - soprattutto - per quale motivo? Mistero, per adesso. Ma sembra che in Rete questo particolare abbia incuriosito molto i fan di Uomini e donne.

