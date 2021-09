Maria De Filippi, la rivelazione che sconvolge Carlo Conti: "Lo sarò per sempre", lui di sasso

10 settembre 2021 a

a

a

Maria De Filippi di nuovo in Rai, ospite della prima puntata dei Seat Music Awards, ha riabbracciato Carlo Conti, che ha condotto la serata insieme a Vanessa Incontrada. La De Filippi si è lasciata andare ad una confessione inedita. “Ti saresti potuto innamorare di Maria?”, ha chiesto Vanessa Incontrada. Carlo Conti ha spiegato che, “no, perché per me è una sorellina”. Diversa, invece, la posizione della De Filippi: “Innamorata di Carlo? Bè, che dire… lo sono sempre stata, lo sono ancora e lo sarò sempre”. Una rivelazione che ha ha lasciato tutti di sasso, a partire dallo stesso Conti.

"Penoso e senza senso". Battutaccia su Moise Kean e Carlo Conti, gelo in studio e tsunami su Bonolis: un caso in Rai

Maria De Filippi ha però specificato che, "anche Maurizio lo era, lo è e lo sarà”. Nel discorso si è intromessa Vanessa Incontrada che ha fatto notare: “Ci sono tanti modi di amare…”. Carlo Conti ha però preferito chiudere il discorso, visibilmente imbarazzato: “Sto diventando rosso ma meno male non si vede”.

Tale e quale show, la rivoluzione di Carlo Conti: quali teste saltano, chi arriva

Maria De Filippi è stata premiata ai Seat Music Awards per il grande contributo che da anni dà al mondo della musica lanciando nuovi artisti con il suo talent show, in onda su Canale 5 da venti anni, Amici. "Un premio meritatissimo", come sottolineato più volte da Carlo Conti. Al momento della premiazione Maria De Filippi ci ha tenuto a ribadire che gran parte del successo di Amici è dovuto ai concorrenti che partecipano al programma, che hanno voglia di imparare e lasciare il segno.

Video su questo argomento Pago, standing ovation a Tale e quale show: l'imitazione che ha conquistato tutti | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.