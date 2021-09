Striscia la Notizia, "se prendi questo medicinale puoi guarire dal Covid": la folle teoria del medico

11 settembre 2021 a

L’Agenzia del Farmaco (Aifa) ha appena lanciato ufficialmente un’allerta sul Parvulan, un medicinale brasiliano indicato per il trattamento dell'Herpes Zoster, illegale in Italia, ma che viene utilizzato in sostituzione al vaccino Anticovid. "L'utilizzo del medicinale nella profilassi del Sars-CoV-2”, spiega Aifa "non è sostenuto dalle benché minime evidenze di efficacia e sicurezza" ed è "un potenziale pericolo per la salute delle persone".

Del caso si era occupata a maggio Striscia la notizia con alcuni servizi, del 6 e del 7 maggio, dell’inviato Max Laudadio, in cui compariva un medico, Beniamino Palmieri, che somministrava il Parvulan come rimedio. Si sarebbe trattato, a detta dello specialista, di uno studio sperimentale (ma a pagamento) di una cura alternativa per il coronavirus.

“Qui non c’è il Covid”, esordisce ancora il dottore nel servizio lanciato da Striscia sui suoi canali social. “Se domani fa la puntura può fare come me: io giro senza mascherina da un anno e mezzo. Mi sono iniettato il farmaco insieme a venti altri medici del mio circuito. C’è totale innocuità, è un microbo che da 2 milioni di anni vive sulla nostra pelle. Io non ho più motivo di farmi il vaccino”. Ma non solo, il farmaco in questione – secondo il professore - sarebbe efficace anche quando uno è Covid positivo perché “alza l’asticella dell’immunità innata”. Costo dell’iniezione: 70 euro cash e senza ricevuta. Acquistabile pure online per l’auto-somministrazione da casa. Alla fine del servizio Laudadio avverte gli ascoltatori di stare molto attenti "a chiunque vi proponga qualche cura alternativa al coronavirus, perché c'è il rischio di rimanere fregati". La nuova edizione di Striscia la Notizia debutterà su Canale 5 il 27 settembre, con la conduzione di Vanessa Incontrada ed Alessandro Siani e le due nuove veline: Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti.

