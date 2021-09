Scherzi a parte, Antonella Elia e la verità compromettente sul telefonino: filmini svestita e foto imbarazzanti

13 settembre 2021 a

Imbarazzanti foto private di Antonella Elia trafugate da un hotel nei pressi di Palermo. Questo lo scherzo sadico di Scherzi a parte ai danni della ex valletta di Mike Bongiorno e volto, molto contestato, del Grande Fratello Vip prima da concorrente nella casa e poi da commentatrice inviperita in studio, a fianco di Alfonso Signorini. Un'avventura, quella nel reality, che non è finita bene: a causa di alcune intemperanza e di battute di pessimo gusto sulla sua "nemica" Samantha De Grenet (apprezzamenti sul fisico della showgirl ignorando un recente problema con un tumore) le sono costate infatti il posto. Ma la vita va avanti, a fianco del compagno Pietro Delle Piane, con cui peraltro ha da anni una relazione piuttosto turbolenta, con tira-e-molla mediatici altrettanto chiacchierati.

Proprio Delle Piane è stato il "gancio" degli autori, tenendo in piedi il tiro mancino alla compagna. I due si trovano in Sicilia e dopo poche ore alla Elia viene fatto sparire lo smartphone. La 57enne soubrette torinese va subito nel panico, e il motivo è presto detto. "Non è possibile. Non toccare niente, hanno rubato anche il mio cellulare. Tutto rubato", esclama la Elia al compagno dopo essersi accorta che la loro stanza d'hotel è stata svaligiata. "Non piangere, ora ci penso io, chiamo il direttore", replica Delle Piane. Ma il peggio deve ancora venire.

"Siamo troppo sulla bocca di tutti, troppo energie che volano - è il sospetto di Antonella -. Quelle che mi odiano, le mie colleghe… credo molto nelle energie". Dal karma e dal lato spirituale però si passa ad argomenti molto più terreni e venali: nel telefonino rubato "ci sono foto anche che non andrebbero pubblicate proprio, semisvestita sono…". Insomma, roba compromettente. Ma a far trasalire la Elia è un filmato mostrato dal direttore, in cui si vede il ladro, un giovane che la coppia aveva conosciuto la sera prima, baciare il compagno di Antonella. "L’ho respinto", è la giustificazione imbarazzata di Delle Piane. "Ma non mi dici una cosa del genere?", è la reazione sgomenta e scandalizzata della Elia, che finisce per avere dubbi sull'orientamento sessuale di Pietro. Ed è solo a quel punto che compare il ladro, svelando la (finta) tresca con il compagno della showgirl in piedi da 2 anni: "Guarda Antonella, mi ha fatto mettere lo smalto sui piedi, mi ha fatto fare filmini senza vestiti". "Anche a me dice che gli piace lo smalto e anche a me fa fare i filmini svestita", conferma la Elia, forse avendo intuito di essere vittima di Enrico Papi.

