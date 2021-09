Loretta Goggi, decisione drastica a poche ore da Tale e quale show: "Insulti indescrivibili, ora basta"

Francesco Fredella 13 settembre 2021 a

Adesso anche Loretta Goggi dice basta e lascia i social. Una decisione improvvisa, necessaria secondo l'amatissima artista. I motivi, che lasciano sempre un velo di amarezza, fanno discutere: dopo la sua esibizione ai Seat Music Awards, trasmesso da Rai Uno, la Goggi è stata attaccata sui Social. Lei, che ha festeggiato 40 primavere di carriera, è una donna intramontabile. Unica. Ma sui social i soliti leoni da tastiera l'hanno attaccata duramente. E lei si è difesa così: “Miei cari tutti ma proprio tutti tutti, anche coloro che mi seguono su altri siti. Vorrei riuscire a ringraziarvi uno ad uno per avermi amato e seguito per 61 anni. Sapete bene che non sarei ancora qui senza il vostro sostegno e la vostra stima. Ma oggi, oltre alla gratitudine, vorrei parlarvi del rammarico che provo nel leggere commenti, anche sul mio sito ufficiale, di una cattiveria, un’arroganza, una gratuità indescrivibili, tali da costringere il mio staff a Cancellarne alcuni e la cosa non mi piace. Però l’educazione ha un limite e il mio sito non deve dare spazio a certi signori. Censurare nemmeno è bello. L’unica cosa è prenderne le distanze”.

La Goggi, che da venerdì sarà di nuovo a Tale quale show, spiega per filo e per segno le motivazioni. “Non starò ad elencarvi gli insulti arrivati in occasione di una delle più grandi emozioni della mia carriera. Un momento di cui avrei voluto godessimo insieme, nella comune gioia per un grande traguardo raggiunto. E non certo per parlare di trucco (mi trucco da sempre da sola e mi piace quello scelto per quest’anno, inutile criticarlo no? Lo cambio secondo il mio spirito), di vestito da pagliaccio (uno splendido abito di Etro!), di chirurgia estetica (vi sfido a trovare sul mio volto, vicino alle orecchie o fra i capelli cicatrici in proposito, confesso che ho preso un chiletto però), di playback (usato da tutti, tranne che da chi essendo un cantante di professione ha potuto portare la sua band o suonare un suo strumento)”, scrive.

La cantante di Maledetta primavera, una hit che celebra 40 anni, è stata attaccata a quanto pare per il playback. “Io non canto né incido più da anni – sottolinea -. Non saprei nemmeno in che modo avere una base moderna o aggiornata della vostra canzone del cuore. Mi sembrava comunque bellissimo esserci (come tanti altri, in playback o senza) per ricevere il riconoscimento ad una canzone e ad un’interprete che dopo 40 siano ancora nel cuore di milioni di persone. So da Carlo e dal direttore di Rai 1 di aver avuto l’ascolto più alto della serata e tanto mi basta!”

