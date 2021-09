Porta a Porta, mossa a sorpresa di Bruno Vespa: chi piazza davanti al ministro dell'Istruzione, senza precedenti

14 settembre 2021 a

Che la ventisettesima stagione di Porta a Porta abbia inizio. Questa sera, martedì 14 settembre, Bruno Vespa torna in seconda serata su Rai 1 per tre serate consecutive, fino al giovedì. La chiave del successo? Per il conduttore risiede soprattutto nella chiarezza e nella lealtà che ne hanno caratterizzato la formula. Quest'anno non mancano però importanti novità. Oltre alla presenza di Monica Maggioni, conduttrice di Settestorie, in vista delle elezioni amministrative, ci sarà un'altra new entry.

Si tratta di una famiglia campione italiana che si confronterà con il politico di turno. Ad aprire le danze una famiglia di Osimo, madre, padre e tre figli in età adolescenziale che interagisce con il Ministro della Pubblica Istruzione Patrizio Bianchi. In studio anche il Ct della Nazionale di calcio italiana Roberto Mancini.

Presente oltre a tutto questo uno spazio dedicato al green pass e alle Olimpiadi di Tokio 2020. Intanto ci sarà anche il ritorno parziale del pubblico in studio e viene confermata la classica sigla di Via col vento, ma accorciata a 28 secondi. Non manca comunque la frecciata alla Rai. Lo stesso Vespa sembra non aver gradito l'orario: "Per 39 serate, lo scorso anno, abbiamo iniziato dopo la mezzanotte, siamo penalizzati".

