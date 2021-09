Uomini e Donne, menzogna di Joele: il video che lo incastra. La De Filippi che fa?

15 settembre 2021 a

Joele Milan nell'occhio del ciclone. Il nuovo tronista di Uomini e Donne, il programma di Canale 5 di Maria De Filippi, sta già facendo discutere. La conduttrice nella puntata del 15 settembre ha mostrato i video di presentazione e Joele nello stesso ha raccontato di essere stato tradito dalla sua ex fidanzata. Motivo questo per cui ha sofferto e non poco. Una storia quasi da film: tornando a casa in un orario diverso dal solito, Joele ha sorpreso la sua ex fidanzata con il suo migliore amico.

Eppure, stando alla ex Beatrice, nulla di tutto ciò è vero. A pubblicare i commenti della ragazza è stato il Vicolo delle News. "Io, te e chi ci ha vissuto sa la verità - ha detto -. Non è di certo questa ma per la popolarità si fa questo e altro. Sei la delusione della mia vita e la più grande mancanza di rispetto mia e della mia famiglia che ti ha trattato come un figlio e non ti ha mai fatto mancare niente, neanche quando te lo saresti meritato in questi 7 anni. Ti auguro il meglio, buona vita".

Poi lo sfogo ha lasciato spazio a diversi commenti al vetriolo "sparare tutte queste str***e ha la faccia tosta. Si è rivelato la persona di me** che è sempre stata". L’ex fidanzata di Joele ha anche litigato con un amico di lui di nome Danilo. E qualcuno si è lasciato andare a una battuta: "Casomai è lui che ha fatto le corna". Insomma, ne vedremo delle belle.

