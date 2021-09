Vita in diretta, Giovanna Botteri bloccata da Alberto Matano. "Dobbiamo risolverlo", imbarazzo a Rai1

17 settembre 2021 a

Problema tecnico per Giovanna Botteri a La vita in diretta. La giornalista stava intervenendo nella seconda parte del programma di Rai 1 per affrontare uno dei temi più dibattuti del momento, l'obbligatorietà del green pass. Ma proprio quando ha iniziato a parlare, subito si sono avvertiti dei problemi col microfono. E infatti i telespettatori da casa non sono riusciti a sentire quasi nulla del suo intervento.

A quel punto ha preso la parola il conduttore, Alberto Matano, che ha detto: “Dobbiamo risolvere il problema del microfono di Giovanna”, per poi cedere la parola a un altro ospite. In ogni caso, nel breve intervento che si è sentito con difficoltà, Giovanna Botteri ha dichiarato: “Nessun Paese al mondo ha reso obbligatorio il vaccino ma il green pass c’è dappertutto”. In studio, tra gli ospiti, c'era anche Nunzia De Girolamo, che si è detta favorevole al vaccino, a differenza dei no vax che da settimane fanno polemiche e contestazioni in tutta Italia.

Quella di oggi è stata l’ultima sfida in ascolti della prima settimana tra La vita in diretta e Pomeriggio Cinque di Barbara D'Urso: Alberto Matano, per ora, ha vinto tutti i giorni. Ecco perché sarà interessante scoprire, domani mattina, se anche con la puntata di oggi lo avrà fatto.

