CartaBianca, ufficiale: torna Mauro Corona. Occhio al promo, le parole di Bianca Berlinguer: terremoto in Rai

Dopo le indiscrezioni, a strettissimo giro di posta, ecco la conferma: a CartaBianca, dopo una lunghissima assenza torna Mauro Corona, lo scrittore-alpinista allontanato dalla trasmissione di Rai 3 dopo aver apostrofato Bianca Berlinguer come "gallina". Un caso che per Bianca si sarebbe potuto chiudere subito, ma Franco Di Mare, direttore di rete, non ne voleva sapere: Corona via, fuori dalla Rai, tanto che trovò "casa" a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4 dove era ospit fisso in collegamento.

Ora, il clamoroso dietrofront, la roboante vittoria della Berlinguer e di Corona. Una mossa, forse, dovuta anche ai dati di ascolto negativi delle prima due puntate della stagione di CartaBianca. Poche ore fa, l'indiscrezione: Mauro Corona sta per tornare. E ci sarebbe anche un promo già pronto. Tutto vero. Infatti, il promo è stato rilanciato proprio dall'account ufficiale di CartaBianca su Twitter.

Ed ecco così nelle immagini Bianca Berlinguer che parla al telefono con un "misterioso" interlocutore, al quale dice: "Guardi che io la aspetto in apertura di puntata, abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Mi raccomando venga puntuale, se possibile venga anche ben vestito. Mi raccomando". Dunque, la Berlinguer introcuce i temi che verranno trattati nella puntata e poi conclude: "E in più, una sorpresa". E chissà di cosa si tratta...

