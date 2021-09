Roberto Speranza ridicolizzato da Maurizio Crozza: "Assolutamente...". Ecco in che mani siamo

18 settembre 2021 a

Il brutale sfottò ora si abbatte contro Roberto Speranza, il surreale ministro della Salute che ha gestito dal dicastero l'emergenza-coronavirus da che pandemia fu. Il brutale sfottò è quello di Maurizio Crozza, che propone proprio l'imitazione di Speranza nella nuova edizione di Fratelli di Crozza, il cui ritorno in onda è previsto per il prossimo 24 settembre sul Nove.

Crozza picchia duro, sfotte Speranza per le ragioni per le quali in tutti questi mesi è stato attaccato, da destra e dai suoi critici: per le frasi fatte, per l'espressione mono-tono, per il suo insistere su chiusure, attesa e chi più ne ha più ne metta.

Ecco insomma il Crozza-Speranza che afferma: "Il governo ha messo in campo una serie di misure molto importante, con l'auspicio che nei prossimi giorni si possano vedere segnali di miglioramento. Non bisogna abbassare la guardia, assolutamente, con le misure che ha preso il governo, assolutamente". Un diluvio di "assolutamente".

Quando la voce fuori campo gli fa notare che "però per i lavoratori i tamponi non sono gratis. Ora lei è di sinistra...", ecco che il finto Speranza risponde: "Ma gli scienziati dicono che sono di sinistra, però non dobbiamo abbassare la guardia, assolutamente. Aspettiamo il miglioramento", come fosse un mantra. Poi l'esibizione, la canzone, dove spicca la strofa: "Sono di sinistra leggerissima... governo, ma non troppo". Crozza, come sempre, strepitoso.

