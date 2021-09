Tu si que vales, disgrazia per Rudy Zerbi: inseguito da una gallina cade dalle scale, attimi di panico

19 settembre 2021 a

Oh mamma, Rudy Zerbi. Siamo a Tu si que vales, il programma di Canale 5 tornato in onda sabato 18 settembre, al timone sempre Maria De Filippi. Nuova edizione per un varietà che su Mediaset è ormai appuntamento fisso, e attesissimo, da anni. Nel cast, anche Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e la new entry Giulia Stabile, la ballerina fresca di trionfo nell'ultima edizione di Amici.

Ma si diceva: Rudy Zerbi. Quest'ultimo è stato infatti la prima vittima degli scherzi di Gerry Scotti e di Tip e Tap. Uno scherzo proseguito con una persona vestita da gallina che inseguiva Rudy Zerbi, il quale nel tentativo di sfuggire è inciampato, cadendo sulle scale. Una caduta che, per fortuna, non ha avuto conseguenze.

Nel dettaglio, per iniziare la nuova stagione di Tu si que vales, Gerry Scotti ha aperto con Tip e Tap, i quali si sono spesi in uno sketch in cui rilevavano chi fossero i giudici nelle loro vite precedenti. E così si scopre che se la De Filippi era un leone, Rudy Zerbi era... un uovo. Ne segue lo sketch dell'inseguimento con la gallina, la sua caduta e l'imprecazione: "Siete dei maledetti", ha affermato Zerbi riferendosi a Scotti e Tip e Tap.

