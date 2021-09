Domenica In, incidente per Mara Venier in studio: "Mi sono caduti i pantaloni", e la regia inquadra proprio lì

19 settembre 2021 a

Piccolo incidente per Mara Venier in diretta a Domenica In su Rai 1. La conduttrice ha scelto per la prima puntata della stagione un look total white. La sua maglia in particolare, con la scritta oro "Me sò capita io", ha conquistato tutti i fan. Un piccolo problema, però, c'è stato con i pantaloni, anche quelli bianchi. Mentre presentava gli ospiti in studio, tra cui Antonio Albanese e Paola Cortellesi, per la Venier c'è stata una disavventura: i suoi pantaloni sono letteralmente crollati.

La conduttrice, però, è riuscita a coprirsi in tempo con la sua t-shirt prima di rialzarli. "Vi devo confessare una cosa: sto perdendo i pantaloni - ha rivelato a ospiti e telespettatori -. Sono anche dimagrita". Tante le risate in studio, con Paola Cortellesi che si è addirittura offerta gentilmente di aiutarla: "Ti tiro su i calzoni?". Il crollo dei pantaloni, però, è stato piuttosto frequente nel corso della puntata.

Il problema, infatti, si è poi ripetuto anche successivamente, quasi ogni volta in cui doveva alzarsi per accogliere o salutare i vari ospiti che entravano nello studio di Domenica In. Alla fine, però, la popolare presentatrice si è arresa, ovviamente scherzando: "Niente, oggi continuo a perdermi i pantaloni".

