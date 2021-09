Pomeriggio 5, Barbara D'Urso piange con la signora Maria: "Non voglio vaccinarmi, cos'è successo a mio figlio"

16 settembre 2021 a

Grandi emozioni a Pomeriggio 5, e lacrime a profusione. Si commuove l'ospite, la signora Maria, e con lei piange anche la padrona di casa, Barbara D'Urso. Nel talk pomeridiano di Canale 5 grande spazio, come di consueto, a cronaca e attualità. In collegamento c'è una inserviente scolastica sospesa dal lavoro in mensa perché non vuole vaccinarsi. Come da disposizioni relative al Green pass, il certificato verde è indispensabile per i dipendenti di scuola e università anche se tra governo e sindacati è aperta proprio nelle ore del collegamento a Pomeriggio 5 una accesissima trattativa sulle conseguenze di chi non vuole vaccinarsi.

"Non sono una no vax e non sono contro i vaccini - precisa però l'ospite di Pomeriggio 5 -. Ma mio figlio da piccolo ebbe grandi problemi in seguito al vaccino antipolio. Per questa ragione a scuola fu bullizzato e a 17 anni si è tolto la vita. Io ho un blocco psicologico, vorrei fare i tamponi ma non me lo posso permettere perché guadagno 500 euro al mese. Vorrei dei tamponi gratuiti".

La questione è ampiamente dibattuta in queste settimane. Non tutti i "no green pass" sono no vax e non tutti coloro che non vogliono vaccinarsi possono essere inseriti nel calderone ideologico dei "complottisti" anti-vaccino. E sui tamponi gratuiti, proprio per venire incontro anche a questa frangia di popolazione, politici come Matteo Salvini stanno conducendo una battaglia per mettere il più possibile in sicurezza chi si è vaccinato e chi non lo ha (ancora) fatto, garantendo diritti agli uni e agli altri in termini di salute ma anche di lavoro.





"Il vaccino è sicuro al 96 per cento, se lo fa può tornare al suo amato lavoro", spiegano gli esperti in studio. Ma la signora Maria è combattuta e finisce in lacrime: "Ho perso un figlio, è un dolore disumano". E anche la D'Urso non può trattenere l'emozione: "Amore, io da mamma ti capisco".

