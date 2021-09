Illuminate, Elena Sofia Ricci piange: "Per lei lacrime vere", lo strazio per l'amica diva morta

Francesco Fredella 22 settembre 2021 a

a

a

Elena Sofia Ricci si commuove ricordando Mariangela Melato, una delle attrici più amate del cinema e del teatro. Adesso la Ricci diventa protagonista della prima delle nuove puntate di Illuminate, si tratta di una serie di documentari di Rai3 dove alcune attrici raccontano la vita di grandi donne del passato. Lei ricorda la Melato e al settimanale DiPiù, diretto da Osvaldo Orlandini, dice: "Ho pianto lacrime vere per la mia amica […] La prima volta che l’ho incontrata era già una diva e io un’attrice squattrinata".

"Lo avevo rimosso...". Violentata a 7 anni, le lacrime di Aida Yespica sconvogono Eleonora Daniele a Storie italiane

La Ricci intervista, durante la puntata, tutti coloro che hanno conosciuto la grande Mariangela Melato. Ovviamente, c'è anche Renzo Arbore - che con lei ha vissuto una lunga storia d'amore (interrotta per alcuni anni, ma poi andata avanti fino al giorno della sua morte). "Si è commosso ricordandola, mi ha raccontato del loro amore vissuto 'in due tempi', prima in gioventù e successivamente quando si sono ritrovati, ma anche del loro matrimonio saltato all’ultimo momento", ricorda Elena Sofia Ricci. "Sono venuti fuori anche aspetti poco conosciuti della vita di Mariangela, come il suo desiderio di essere mamma: avrebbe voluto adottare un ragazzino entrato nella sua vita ma la cosa non si è realizzata e le ha lasciato tanta amarezza". Poi la Ricci racconta il suo personale incontro con la Melato: "Una sera si è presentata nel ritrovo che frequentavo con i miei amici e i miei colleghi, erano i primi anni ’80 e lei era già una diva".

"Balotelli mi ha cacciata di casa". La Fico in lacrime al GfVip: Mario e la figlia, dettagli sconvolgenti e inediti

Milanese doc con la passione per la recitazione, la Melato fa scoprire il capoluogo meneghino a Renzo Arbore (foggiano d'origine e napoletano di adozione). Il loro amore ha fatto sognare tutti ed oggi Arbore la ricorda sempre un po' di commozione. Nel giorno dei suoi funerali disse, con un filo di voce: "Una donna splendida. Mi ha insegnato tutto".

Don Matteo, l'ultima scena di Terence Hill: rumors, lacrime sul set. "Tutto stravolto"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.