Elisabetta Gregoraci, "sono spaventata e costretta a farlo": il video in lacrime, la scelta che le sconvolge la vita

Non sempre è facile cambiare. Ed Elisabetta Gregoraci è molto emozionata - come mostra nelle Stories sul suo profilo Instagram - perché a breve dovrà cambiare casa. “Ahimè, dovrò lasciare questa casa dove abito da 4-5 anni, a cui ero molto affezionata, ma dovrò lasciarla, per cui mi sto organizzando per quando mi dovrò trasferire in una nuova casa", dice la showgirl ed ex moglie di Flavio Briatore tra le lacrime. "I cambiamenti all’inizio spaventano", aggiunge la conduttrice che ha la voce rotta e gli occhi velati dal pianto.

E ancora: "Avrete visto dalle Stories di questi giorni che sto preparando gli scatoloni… mi sto organizzando per quando mi dovrò trasferire", spiega." La casa nuova è molto bella” continua sorridendo e cercando di essere ottimista per quello che sta facendo, per cercare di chiudere con il passato, con quella malinconia che le stava togliendo il sorriso.

“I cambiamenti all’inizio spaventano, poi però arrivano cose belle. Sono incasinata per preparare tutto, ma appena ho qualche ora libera mi organizzo”, prosegue Elisabetta Gregoraci che comincia un nuovo capitolo della sua vita adesso. Nulla si sa invece di dove andrà. Se la nuova casa sarà in Italia oppure ancora a Montecarlo vicino all'ex marito.

