È sempre mezzogiorno, grosso imbarazzo per Antonella Clerici: al centro dello studio... imprevisto dopo la sigla

22 settembre 2021

Mezzo disastro a È sempre mezzogiorno, il cooking show di Rai1 condotto da Antonella Clerici. Accade tutto all'inizio del programma: dopo la sigla, la conduttrice esce come sempre dal "bosco" della scenografia e cammina verso il centro dello studio. All'improvviso, sotto l'obiettivo della telecamera che ne seguiva la camminata spigliata e decisa, Antonellina ha un momento di incertezza. Il piede la tradisce e per poco non finisce per terra.

"Stavo scivolando! - ha spiegato la diretta interessata, con un sorriso un po' imbarazzato, una volta riconquistata la posizione d'ordinanza -. D’altronde c’è sempre olio qui in cucina da qualche parte". Insomma, la classica "buccia di banana" riveduta e corretta. E per lei arrivano gli applausi e le risate del pubblico in studio, che si è gustato tutta la scena in diretta, a pochi metri di distanza.

"L’estate è ormai finita - ha commentato poi la Clerici, riprendendo il naturale corso della trasmissione -. Il nostro bosco ci accompagna nel passaggio delle stagioni e devo ammettere che a me non dispiace l’arrivo dell’autunno: io non amo il caldo, preferisco l’aria un po’ più fresca". Anche perché, diciamola tutta, è proprio con l'inizio della stagione fredda che a tavola si apprezzano di più i piatti un po' più sapidi e guduriosi.

E c'è spazio anche per un altro siparietto, con gli chef Mauro e Mattia Improta. La foto dei figlio a torso nudo aveva spopolato, e così la Clerici replica con un divertente fotomontaggio del papà che però, precisa, "non è più sulla piazza". Il fisico muscoloso dello scatto scatena anche Lorenzo Biagiarelli, chef e fidanzato di Selvaggia Lucarelli che la butta lì: "Hanno tolto la testa dal mio fisico".

