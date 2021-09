Fuori dal Coro, "ma tu chi ca*** sei?". E giù schiaffi: il "vicino di casa da incubo", come costringe a vivere un ragazzo disabile

22 settembre 2021 a

A Fuori dal Coro, il programma in onda su Rete 4 e condotto da Mario Giordano, il vicino di casa da incubo. Quello che l'inviata definisce "il bullo che con la sua famiglia impedisce ad Andrea e ai suoi figli di vivere a casa sua". La storia ha del surreale: "Il vicino afferma che la zona dei contatori è proprietà loro - spiega Andrea che mostra alle telecamere la situazione in cui vive -, quindi non ci fa accedere".

Il proprietario di casa spiega a Giordano che "fin dal primo giorno il vicino ha detto di non voler avere niente a che fare con noi e che non vogliono condividere nulla". In casa infatti non c'è l'elettricità. L'inviata mostra che non c'è neppure l'acqua e che sono costretti a farsi luce con le candele. Una vera ingiustizia che scatena il conduttore in studio: "Non è possibile, ripetiamo che Andrea ha due figli di cui uno disabile".

Ma il vicino di casa non ha alcuna intenzione di parlare. Intercettato dalla giornalista di Rete Quattro, perde le staffe: "Pagliaccetta, ci vediamo in tribunale, bugiardi e marci giornalisti", dice mentre prende a schiaffi il microfono dell'inviata: "Ma tu chi ca** sei?". Inutili anche i tentativi di intervento della polizia, l'uomo non si placa e per Andrea e i suoi figli il problema rimane. Quello delle case è un tema che sta molto a cuore a Giordano, impegnato in questa nuova stagione più che mai contro gli abusivi.

