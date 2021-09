Amici, Alessandra Celentano umilia Mirko: "Sembri un ragno. Al massimo...". Lui in lacrime, scena brutale

23 settembre 2021 a

a

a

La nuova stagione di Amici, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, è iniziata soltanto da pochi giorni. Ma Alessandra Celentano ha già mostrato, come al solito, tutta la sua asprezza. Come? Con una lettera inviata al ballerino Mirko, missiva con cui ha messo subito all'angolo il ragazzo. Le condizioni sono chiare: il banco ha la validità di un mese. Potrà studiare nella scuola di Amici ma, nonostante la sua storia difficile, non sarà trattato in modo diverso dagli altri concorrenti.

Terremoto-Marcello Sacchetta: "Vi ringrazio e me ne vado", perché lascia la De Filippi

Nella lettera, due passaggi decisivi. Il primo è un paragone con con il mondo animale: la Celentano sostiene che un vero ballerino sia un cigno mentre ora, Mirko, sarebbe un ragno. Dunque la seconda: Mirko non prenderà mai la sufficienza. La Celentano picchia duro: "Tu non potrai mai aspirare alla sufficienza da parte mia. Non potrai mai arrivare al 4 e al 5. Il range su cui ti devi muovere è tra 0 e 3". Infine, ha ribadito che se Mirko non dimostrasse di meritare l'opportunità che gli è stata concessa, verrebbe eliminato anche prima del mese di prova.

"Mi mancherà tutto, ma...": Amici, la straziante lettera di Arisa a pochi secondi dalla diretta

Insomma, una lettera durissima che ha fatto sprofondare Mirko nello sconforto: "Che m'ha preso a fa?", ha commentato il ragazzo parlando con Nicol e Carola, due allieve con le quali ha subito stretto un bel rapporo. Le due hanno comunque spronato Mirko ad affrontare questo mese dando il massimo, che però secondo la Celentano sarebbe un "3" in pagella. Mirko, infine, si è sfogato anche con la Celentano: "Questo per me è nuovissimo, è proprio fuori da quello che pensavo. Io ci provo, però è difficile", ha affermato riferendosi a un balletto. Già, per Mirko, ad Amici, la vita durissima...

"Godo". Clamorosa gaffe di Anna Pettinelli ad Amici, ed è subito "rissa" con Zerbi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.