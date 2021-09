Striscia la Notizia, Antonio Ricci accoglie la velina Giulia così: "Vedo che potresti piangere", bordata alla D'Urso

23 settembre 2021 a

“La figura delle veline ha una sua valenza provocatoria, crea dibattito": Antonio Ricci ha acceso i riflettori sulla nuova edizione di Striscia la Notizia, che partirà lunedì 27 settembre su Canale 5 con la conduzione di Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. Nel corso della conferenza stampa, sono state presentate anche le due nuove veline, che dopo ben quattro anni sostituiranno Shaila e Mikaela. Si tratta di Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani, ex concorrenti di Amici.

Proprio parlando della loro figura, il padre del tg satirico di Canale 5 ha detto: "Hanno la loro funzione, è chiaro che negli anni ci sono state veline rimaste più nell’immaginario di altre ma questo riguarda tutti. Spesso questo riguarda anche le scelte che hanno fatto dopo". Poi ha sottolineato: "Noi non abbiamo mai fatto scandalo con le veline, non è mai successo un casino con una velina. Questo perché il nostro è un ambiente familiare dove noi cerchiamo di tutelare queste ragazze giovani, mai minorenni. Sono ballerine, grazie anche alla nostra coreografa”.

Durante la presentazione delle veline, come riporta il sito di Davide Maggio, la prima a rompere il ghiaccio è stata Talisa: “Il mio nome ha un’origine latina, vuol dire nobiltà”. Giulia invece ha detto: “Siamo state accolte molto bene, con grande entusiasmo. Le persone che lavorano qui ci trasmettono una grande energia. Siamo entrambe onorate, non vediamo l’ora di iniziare”. Ancora Talisa: “Mi aspetto di crescere come artista e come persona”. A un certo punto Ricci ha scherzato con Giulia: “La Barbara D’Urso che è in me vede che potresti piangere dall’emozione“.

