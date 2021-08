Ilary Blasi torna con Star in the star, veleno dietro le quinte della tv: "Chi non è molto felice...". Una accusa gravissima

30 agosto 2021 a

Un bel carico di veleno su Ilary Blasi. La conduttrice Mediaset e moglie di Francesco Totti sta per tornare in tv con Star in the star, nuovo show di Canale 5. Il format non è molto innovativo (personaggi famosi interpreteranno cantanti ancora più famosi), ma la verve della Blasi promettere di "accendere" il palinsesto e gli ascolti. Tuttavia, c'è chi si ricorda di una promessa fatta non troppo fa da Ilary. "Ma non aveva detto di volersi occupare solo della famiglia?", ricorda Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 e guru del gossip italiano, nella sua rubrica quotidiana.

Tra l'altro pare che Star in the star abbia già fatto chiacchierare molto nei dietro le quinte della televisione nostrana, e non proprio in termini benevoli. Il parallelo tra lo show della Blasi e il cult Rai Il cantante mascherato, show spacca-ascolti che tornerà anche in questa stagione, è fin troppo scontato e scoperto e c'è addirittura chi azzarda la parola "plagio", pur non essendo ancora andato in onda un solo minuto del programma Mediaset. Insomma, sospetti fin troppo maliziosi ma sempre su Novella 2000 Giancarlo De Andreis rivela che "Milly Carlucci pare essere meno felice…Difatti sembra non abbia preso affatto bene il fatto che sia un copia-incolla de Il cantante mascherato…".

Nell giuria della Blasi saranno presenti Claudio Amendola, Andrea Pucci e Marcella Bella, mentre secondo quanto sa Alessi il direttore artistico a presiedere il tutto dovrebbe essere Luca Tommasini, ballerino e coreografo di fama mondiale. "Siamo felici per lui", si congratula il direttore.

