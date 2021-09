Amici, la Celentano sospende Mirko e Todaro perde le staffe: "Basta così lo umili". Scontro totale

26 settembre 2021 a

Raimondo Todaro e Alessandra Celentano si sono scontrati duramente durante la puntata di domenica 26 settembre di Amici. Nel mirino è finito Mirko Masia, l’allievo della Celentano che è entrato in gara non tanto per merito nella danza ma per le sue qualità umane. La Celentano ha sospeso la maglia a Mirko nella seconda puntata di Amici per il suo atteggiamento. Gli ha assegnato una coreografia abbastanza difficile e lui è andato nel panico. Tanto che l'insegnante lo ha rimproverato duramente.

Mirko era molto agitato, non riusciva a spiegare per bene la sua posizione ma ha detto che se in settimana si lamentava perché non riusciva a fare i passi. Quindi non ce l'aveva con nessuno ma solo con sè stesso.

Dopo qualche minuto in cui allievo e maestra non riuscivano a capirsi, Raimondo Todaro è intervenuto e ha rimproverato la Celentano: “Si sente umiliato e reagisce così”. Quindi il pubblico lo ha applaudito. Evidentemente dava torto alla Celentano.

