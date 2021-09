Scherzi a parte, cortocircuito ed esplosione? Terrore per Giorgio Mastrota, reazione furibonda: attimi di panico

Francesco Fredella 27 settembre 2021 a

a

a

Il diavolo fa le pentole e Scherzi a parte i coperchi. Giorgio Mastrota, il re delle televendite in tv, nel mirino della trasmissione di Canale 5 condotta da Enrico Papi. Che lo fa sbottare e praticamente accade di tutto durante la diretta. Complice di Enrico Papi è Floribeth Gutierrez , la compagna e futura moglie di Mastrota. Casa in montagna, quasi pronta per il trasloco da Milano a Bormio. E poi succede l'imprevedibile: i lavori non vanno avanti velocemente, uno dei operai rompe un lampadario di vetro (a cui Mastrota è molto legato).

"La querelo". Federica Panicucci accusata di furto di gioielli, lo scherzo finisce in commissariato

E poi quel frigorifero rosso: un vero gioiellino per Mastrota. Prima, però, quei burloni di Scherzi a Parte fanno sparire la cucina ad incasso. Mastrota la recupera in una fattoria ad alta quota e quando torna a casa con un finto cortocircuito esplode tutto. Una scena che fa saltare i nervi al re delle televendite. Poi gli fanno capire che si tratta di uno scherzo e lui crolla. E quando arriva in studio Papi lo mette alla prova con una televendita lampo: deve promuovere il suo frigorifero.

"Toglitelo c***o!". Vladimir Luxuria in lacrime, lo scherzo dura 10 minuti. Poi è disgrazia: arriva la polizia

Quando lo apre un'altra scintilla. Fumo. E poi lo scoppio. Alla fine ride e lo scherzo riesce perfettamente. Difficilmente abbiamo visto un Mastrota così arrabbiato. Poi, durante Scherzi a parte, ha svelato un altro dettaglio: il matrimonio. Presto convolerà a nozze con Floribeth Guetierrez dopo lo stop a causa della pandemia nei mesi scorsi.

Giletti a Scherzi a parte? Finisce in disgrazia: gelo in studio da Enrico Papi, è un caso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.