Striscia la notizia, le veline Giulia e Talisa da fuochi d'artificio: l'abito è mini, si girano e... Occhio, Italia in tilt

Tapiri, stacchetti, fuochi d'artificio, musica pop-dance e... Le veline! A Striscia la notizia sanno come far aumentare rapidamente la temperatura corporea dei telespettatori. Su Twitter, il tg satirico fondato e diretto da Antonio Ricci regala un'altra chicca su Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti, le due giovanissime eredi di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.

Ex ballerine di Amici di Maria De Filippi, debuttanti a così alto livello e già scatenate. La clip che lancia la nuova puntata di Striscia su Canale 5 è un gustosissimo collage delle loro evoluzioni lontano dal bancone, dietro al quale quest'anno si siedono l'attrice spagnola (ma ormai italianissima d'adozione) Vanessa Incontrada e il comico napoletano Alessandro Siani.





Pirouettes a velocità folle, evoluzioni ardite e soprattutto dei costumini da mille e una notte, Talisa e Giulia mantengono le promesse e c'è da scommettere che tempo qualche settimana saranno già entrate nell'immaginario collettivo dei telespettatori di Striscia, al pari di altre coppie storiche come Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, Melissa Satta e Thais Wiggers o Elena Barolo e Giorgia Palmas.

Mora e bionda d'ordinanza, come la tradizione impone, e chissà, magari in grado di insidiare il clamoroso record di presenze e longevità di Shaila e Mikaela. Chi ben comincia è a metà dell'opera, in fondo, e loro a giudicare dai commenti degli aficionados "ricciani", hanno cominciato alla grandissima.

