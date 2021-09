L'Aria che Tira, Giorgia Meloni nervosissima. Sbotta durante il collegamento con la Merlino: "Ve spostate?"

29 settembre 2021 a

a

a

Non una giornata iniziata nel migliore dei modi per Giorgia Meloni. L'arrivo nervoso della leader di Fratelli d'Italia, ripresa in diretta dall'Aria che Tira, all'Assemblea di Confcommercio: "Che c'avete stamattina, ve spostate? Mamma mia ragazzi, fermi, non me sembrate molto centrati stamattina, ha esordito la Meloni.

"Non intendo continuare a rispondere a questa domanda, perché non ha fondamento", ha spiegato Giorgia Meloni ai cronisti che le chiedevano conto del “caso” Giorgetti, a margine dell’Assemblea di Confcommercio. "Il centrodestra – ha ribadito la leader di FdI – è compatto in questa campagna elettorale, mentre il centrosinistra sta insieme per interesse e tentare di vincere", ha risposto tornando su temi più politici.

"Flirta con la Meloni, lo dovete cacciare dalla tv". Oltre la follia, crociata contro Tommaso Zorzi: prove tecniche di dittatura?

Ha confermato che "stiamo lavorando su due iniziative, una a Milano e una a Roma. Abbiamo candidati estremamente competitivi, il nervosismo della sinistra dimostra che non sono così sicuri di vincere. Il centrodestra è compatto a differenza della sinistra che ha due tre , addirittura 4 candidati in campo. Mi fa un po' sorridere l'entusiasmo di Virginia Raggi che oggi scopre il valore dei grandi eventi a Roma quando sulle Olimpiadi del 2024 disse, al cospetto del mondo intero, che Roma non aveva il diritto di ospitare questo grande evento perché c’era tanta corruzione.", ha concluso.

"Se hanno mandato via Conte...". Travaglio dalla Berlinguer, oscuri presagi sulla Meloni: "Il sistema la accetterà?"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.