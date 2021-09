Striscia la Notizia, "a nostra insaputa": lo smartphone ci spia, la sconvolgente conferma dal microfono

30 settembre 2021 a

Striscia la Notizia è tornata a occuparsi di cellulari che spiano. Dopo l'esperimento della scorsa puntata, effettuato dall'esperto informatico Marco Camisani Calzolari, sono stati numerosi i feedback ricevuti dai telespettatori. L'inviato del tg satirico di Canale 5, infatti, aveva invitato le persone a far ascoltare al loro telefonino questo messaggio: "Mi serve un'auto nuova, una macchina per viaggiare". Poi le reazioni. Omar ha scritto: "Tempo due minuti, avevo post sponsorizzati su Facebook su automobili ibride, da me mai cercate". Valentina ha fatto sapere che le è capitato su Youtube, Leonardo su Instagram, e così via. Parecchi hanno ricevuto persino gli sms dai venditori di auto.

"Pensate che valga solo per le macchine? - ha detto Calzolari rivolgendosi ai telespettatori -. Proviamo a parlare di abbigliamento. Come la volta scorsa, alzate il volume della tv, avvicinate il telefono e fategli ascoltare questo: 'Vorrei dei vestiti nuovi, un completo da uomo o un bell'abito colorato per uscire la sera. Mi servirebbero anche dei vestiti per bambini e un po' di abbigliamento sportivo'". L'esperto, poi, ha chiesto ai telespettatori che ricevono pubblicità di abbigliamento di inviare delle segnalazioni, come nell'ultimo caso.

"Attraverso i microfoni dei nostri smartphone e tablet è tecnicamente possibile per i produttori di app attivare il microfono, quindi ascoltarci - ha spiegato Guido Scorza, componente del Garante della Privacy -. A seguito del servizio di Striscia, abbiamo appena aperto un'indagine". Le ipotesi, stando a Scorza, sarebbero due: "La prima è quella di app pirata che forzano i nostri dispositivi, poi ci sono app che ci chiedono il permesso di attivare il microfono e noi glielo diamo perché in quel momento siamo troppo presi dalla voglia di utilizzare il servizio, senza leggere l'informativa sulla privacy". L'inviato, poi, ha anche mostrato ai possessori di smartphone Apple e Android come fare per limitare l'accesso al microfono di alcune app.

