Star in the star, Daniela Martani cacciata sbrocca: "Siete contro di me", si scatena il caos

Francesco Fredella 01 ottobre 2021 a

a

a

Non è Madonna, ma Daniela Martani. Sotto la maschera della più celebre popstar di tutti i tempi si nascondeva proprio lei: l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi. Ora è stata eliminata da Star in the star, il programma condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Ma la polemica con Andrea Pucci non manca ed in studio il cortocircuito è subito servito.

"Come?". Ilary Blasi non sa chi sia il suo ospite in studio: scena raggelante su Canale 5 | Guarda

Terza puntata. Eliminate due maschere: Zucchero era Adriano Pappalardo e Madonna la Martani. Che ha fa polemica con la giuria. “Avete pregiudizi nei confronti dei cantanti stranieri, gli avete fatti fuori tutti tranne a Lady Gaga. Sì, sono molto polemica”. Ma Pucci risponde a tono e dice: “Noi non sappiamo chi sei, giusto che tu ti risenta però usciresti con più decoro se accettassi queste valutazioni”. La Martani, travestita da Madonna, continua: “I giudici si sono accaniti su di me”. Uno scontro duro che finisce con il saluto della Martani, che va via.

Ilary Blasi in camerino: occhio a queste immagini. "Flop di ascolti a Mediaset?" Lei reagisce così | Guarda

Sono andati via dal programma, definitivamente: Zucchero (Adriano Pappalardo), Madonna (Daniela Martani), Paul McCartney (Ronn Moss), Patty Pravo (Gloria Guida) e Elton John (Massimo Di Cataldo). Inizialmente Star in the Star avrebbe dovuto tenere compagnia al pubblico per 7 puntate, poi diventate 5 a causa degli ascolti che non hanno brillato.

"Pier Silvio inferocito". Flop senza precedenti su Canale 5, tam-tam impazzito: che fine farà Ilary Blasi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.