L'aria che tira, il crollo di Giuseppe Conte: "Non fa neanche le corna?". La Merlino sfotte un leader nato sconfitto

01 ottobre 2021 a

a

a

Sempre composto, mai spettinato: Giuseppe Conte, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha dato questa impressione alla conduttrice. Lo ha detto lei stessa alla fine della puntata: "Lei è talmente compassato che io ho cercato di spettinarla per tutta l'intervista". Che la giornalista volesse cercare di smuovere l'ex premier lo si era capito anche prima dell'inizio della trasmissione, quando la Merlino si è collegata con Coffee Break per annunciare la sua presenza in puntata. "Diceva di essere un po' stanchino e invece gira come una trottola", ha detto in maniera ironica.

"Non indulgi in queste letture". Fantozzi? No, Giuseppe Conte: panico e sfondoni per la domanda su Di Maio | Guarda

Un concetto ribadito anche in studio di fronte al suo ospite: "Mi aveva detto che era stanchino. Che girare come un matto lo trovava una vitaccia. Invece prima la becco a Napoli poi a Merano e oggi sta in Calabria. Sarà anche stanchino ma gira tanto". Il leader grillino ha replicato: "Ci metto la faccia, sono andato da per tutto, ma non è stato un tour elettorale". Chiaro riferimento alle amministrative del 3 e 4 ottobre.

Pochi minuti dopo, come raccontato dal Giornale, i telespettatori hanno assistito a un vero e proprio siparietto. La Merlino, infatti, ha invitato Conte a fare gli scongiuri in vista delle prossime elezioni. "Si dice piazze piene, urne vuote", lo ha stuzzicato lei. A quel punto l'ex premier ha risposto: "Gli scongiuri li faccio, li faccio". Sempre senza scomporsi, però. Allora la conduttrice ha insistito: "Lei è talmente preciso che manco le corna napoletane fa". A seguire anche il gesto con la mano. Ma da parte dell'ex premier nessuna reazione. Tanto che la giornalista ha detto: "Niente. Nulla. Lei è una sfinge, non muove neanche un muscolo".

"Sono preoccupata". Maurizio Gasparri si presenta in studio così e "sconvolge" Myrta Merlino: senza precedenti | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.