Verissimo, "le ho donato il mio rene". Alessandro D'Amico, tragedia in famiglia e scelta: lacrime dalla Toffanin

03 ottobre 2021 a

a

a

Confessioni drammatiche e vibranti, quelle consegnate da Alessandro D'Amico a Silvia Toffanin, nel corso della puntata di Verissimo in onda su Canale 5 sabato 2 ottobre. L'ex tronista di Uomini e Donne si racconta dopo il termine della sua avventura nel programma di Maria De Filippi e si lascia andare su dettagli intimi e dolorosi. "Mi ha dato quello che è il mio ex, ma porto con me tanti ricordi, tante connessioni con persone", ha premesso D'Amico.

"Io e la Bruganelli? Quella foto..." Magalli a Verissimo, una bomba sul Gf Vip: ora Signorini che dice?

Poi, le parole sulla madre, scomparsa dopo essersi ammalata nel 2010. Solo dopo la morte, il coming-out. "Mia mamma era il mio scudo, il mio porto sicuro. Non le ho mai detto che ero gay, ma mi sarebbe piaciuto dirglielo avere un consiglio, ma poi parlando con i miei parenti ho capito che in fondo lei lo sapeva. Se fosse stata viva e lo avesse saputo sono sicuro che mi avrebbe detto "Quanto sei bello, vai avanti non pensare a niente".

"Un gesto estremo". Malattia atroce, come ha ridotto Francesca Neri: crolla anche la Toffanin

E ancora, D'Amico racconta di un altro dramma in famiglia: "Mia sorella da piccola ebbe un incidente con la moto e perse il rene. Negli anni la sua condizione di è aggravata così io ho scelto di darle il mio rene. In lei io vedo mia mamma, ho voluto fare qualcosa per lei e l'ho fatto in un secondo, senza pensarci troppo. Per me così si è chiuso un cerchio", ha concluso Alessandro D'Amico in un'intervista davvero piena zeppa di emozioni.

"Questo mi offende". Alessandro Siani gela Silvia Toffanin: la frase "storta" nello studio di Canale 5

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.