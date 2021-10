Che tempo che fa, il 'terrore' di Fabio Fazio prima della diretta: "Difficile, ma ci proviamo". Oscuri presagi in Rai?

03 ottobre 2021 a

Tra poche ore, nella serata di oggi, domenica 3 ottobre, torna Fabio Fazio con il suo Che tempo che fa, in onda su Rai 3. Ed è subito polemica per l'ospitata di Fedez, che torna a Viale Mazzini dopo le polemiche e le accuse in occasione della presunta "censura" che avrebbe subito al concertone del Primo maggio. Vicenda per la quale la Rai aveva anche annunciato querela, salvo annunciare la retromarcia poche ore fa.

E in attesa della diretta della prima puntata, Fabio Fazio si confida in un'intervista a Tele Più. Il conduttore rivela di voler portare a casa ottimi risultati in termini di share, ma sembra quasi mettere le mani avanti, sembra quasi voler trovare una sorta di giustificazione preventiva. Parlando di Che tempo che fa, infatti, spiega: "Ormai siamo il talk circondato dai talk. È complicato arrivare la domenica sera cercando di essere originali. È più difficile di quello che sembra. Ma ci proveremo". Teme un flop? Chissà.

Per inciso, nella puntata di stasera, ci saranno Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro, reduci dal successo del tormentone estivo, Mille. E ancora, Nanni Moretti, che presenterà il suo ultimo film, Tre piani. Quindi il ritorno del virologo Roberto Burioni e anche Brian May, lo storico chitarrista dei Queen. Come sempre, ecco anche Luciana Littizzetto, la comica torinese: "È il nostro punto fondamentale", sottolinea Fazio nell'intervista a Tele Più.

