Domenica In, le gemelle Kessler picchiano duro su Don Lurio: "Voleva sempre farlo. Limitato". Clamoroso attacco

Un pezzo di storia in studio a Domenica In: ospiti di Mara Venier nella puntata in onda oggi, domenica 3 ottobre, su Rai 1, ecco le gemelle Kessler, Alice ed Ellen. Una lunga intervista, a tutto campo, tra confessioni, risate, aneddoti e un lungo viaggio in tutta la loro carriera.

Le due, 85 anni, sono in forma smagliante. E spiegano che quello verso lo studio di Viale Mazzini è stato il loro primo viaggio dall'inizio della pandemia, un periodo durissimo, anche per loro. Il segreto della loro eterna giovinezza? Fortuna, mangiamo tutto, non siamo mai ingrassate", spiegano.

Ma a far scalpore sono le parole su Don Lurio, scomparso nel 2003, a cui si arriva dopo un filmato iniziale dedicato proprio alla loro carriera. "Il ballo è molto cambiato ma credo che questo era un ballo perfetto, mai volgare", ha sottolineato Ellen. Dunque, è Alice a parlare di Don Lurio: "Lui voleva sempre ballare con noi, voleva sempre mettersi in mezzo. Aveva delle idee stupende ma come passi era molto limitato", picchiano durissimo.

Interessante anche la battuta sul rapporto con Antonello Falqui, sul quale Alice Kessler ha ammesso: "Si lavorava moltissimo con lui, era pignolo ma bravissimo. A volte lui non voleva andare a casa la sera, era straordinario. Provavamo fino a mezzanotte a volte", ricorda.

