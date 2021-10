Lilli Gruber a Che tempo che fa va in onda in contemporanea con Mentana. Un pesante sospetto

04 ottobre 2021 a

Lilli Gruber è stata ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai tre nella puntata del 3 ottobre. Ma attenzione. Perché come osserva Tvblog.it è andata in onda durante l'anteprima del programma per non disturbare la trasmissione di David Parenzo e Concita De Gregorio, In onda, su La7. La conduttrice di Otto e mezzo è tornata in Rai per presentare il suo nuovo libro, La guerra dentro, al quale ha preso parte anche il marito, Jacquest Charmelot, collegato a distanza, che ha raccontato i retroscena della loro storia d’amore: “Io ero a Bagdad e ci siamo conosciuti. Grazie a questo fatto di guerra, i nostri destini si sono incrociati“.

La Gruber è stata tuttavia relegata nell’anteprima, il blocco compreso tra le 20 alle 20.30 che anticipa l’avvio ufficiale della trasmissione. L'intervista a Lilli è durata una ventina di minuti, in coincidenza dunque con il TgLa7 di Enrico Mentana, ma senza sovrapposizioni con In onda.

"Una casualità, o forse una vera e propria strategia che nasconde alla base la decisione di non portare volti di La7 in trasferta a sfidare prodotti di punta della rete diretta da Andrea Salerno", ragiona tvblog. E sarebbe stato davvero bizzare vedere su Rai tre la Gruber e in contemporanea Parenzo e De Gregorio su La7.

