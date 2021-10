Che tempo che fa, Fedez da Fabio Fazio: un'altra pagliacciata in Rai. L'intervista oltre il ridicolo

04 ottobre 2021 a

Come previsto Fedez è stato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai tre, nella puntata di domenica 3 ottobre, e come volevasi dimostrare il conduttore ha accuratamente evitato di fare domande "scomode" al rapper - che era lì per presentare il singolo Mille in collaborazione con Achille Lauro e Orietta Berti - dopo il caso del Concerto del Primo Maggio 2021 e l'accusa di censura da parte di Fedez, la querela della Rai e infine il ritiro della querela.

La chiacchierata con Fabio Fazio è stato quanto di più moscio ci si sarebbe immaginato. Il giornalista ha posto sempre le solite domande al suo ospite senza nemmeno sfiorare la polemica. Insomma, un'occasione sprecata. Tanta inutile attesa per questa intervista che invece ha deluso tutti.

Solo un paio di giorni fa Fedez aveva commentato ironicamente il suo ritorno in Rai. Tramite alcune stories sul suo profilo Instagram il cantante di "Mille" aveva ricordato ai suoi follower che sarebbe stato nuovamente su Rai Tre proprio grazie all’invito di Fazio. Aveva pubblicato gli emoticon dei pagliacci riferendosi ai vertici Rai che prima lo avevano querelato e poi avevano ritirato la denuncia. E alla fine la pagliacciata è andata di nuovo in scena. Questa volta a Che tempo che fa.

