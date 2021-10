Maratona Mentana, "lo stai facendo davvero?". Mentana ferma la diretta, altro che elezioni: Celata beccato così, che imbarazzo

04 ottobre 2021 a

Come in ogni Maratona Mentana che si rispetti, non possono mancare i siparietti tra il direttore del Tg di La7 e Paolo Celata. E quindi non stupisce i telespettatori che Enrico Mentana si lasci andare ad alcuni interventi ironici nei confronti dell’inviato.

Mentre dava conto dei primissimi exit poll riguardanti Roma, dove Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti sembrerebbero essere testa a testa, con Carlo Calenda e Virginia Raggi a inseguire più staccati, il direttore si è distratto guardando proprio Celata nella finestrella dedicata ai collegamenti con gli inviati sul campo per le amministrative.

“Paolo, ma qualcuno si è appena fatto un selfie con te?”, ha dichiarato improvvisamente Mentana. “No, no, è Pier Francesco di Propaganda Live, c’è anche Diego Bianchi”, si è giustificato Celata, che però intanto è sembravo avere qualche problema con l’audio. “Ma ti hanno anche rubato il microfono?”, ha aggiunto il direttore, che ha poi chiuso il collegamento: “Dava un effetto da cartone animato, non vorrei che venisse lesa la sua immagine”.

