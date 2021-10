Striscia la Notizia, Facebook e WhatsApp down? "Occhio alla prossima volta": cosa ci aspetta, la soffiata dell'esperto

06 ottobre 2021 a

a

a

Il down di Facebook, Instagram e Whatsapp fa ancora discutere. A raccontare quanto è accaduto ci pensa Striscia la Notizia con Marco Camisani Calzolari. "Erano come cancellate dall'elenco telefonico di internet", ha premesso l'inviato del tg satirico di Canale 5. "Molte aziende hanno perso parecchi soldi perché gestivano i clienti tramite Whatsapp". Insomma, il caos è stato a livello mondiale con una perdita di 160 milioni di dollari per ogni ora di interruzione. Il problema è stato risolto solo dopo sette ore, perché anche quelli di Facebook non riuscivano a comunicare tra loro.

"WhatsApp cancellato, Facebook in vendita". Down in tutto il mondo, voci terrificanti: "Cosa sta accadendo"

"Questo dovrebbe farci pensare su quanto la nostra vita dipendano da server di una multinazionale americana, che può fare quello che vuole, anche spegnere tutto - ha proseguito -. Cosa fare quando non vanno e come prepararci al prossimo blackout? Prima bisogna capire se è un problema della nostra connessione o no".

"La mossa della talpa": WhatsApp e Facebook irraggiungibili? Chi è l'ex dipendente che sta rovinando Zuckerberg

Ecco allora come fare: "Bisogna andare sul sito downdetector.com e se non riusciamo a entrare è colpa nostra, se no c'è scritto quali siti non funzionano e da quanto". Come comunicare? Con i messaggini o Telegram, oppure TikTok e Youtube: "I più bravi pubblicano un po' dappertutto, così riusciamo a seguire chi ci piace anche altrove".

"Situazione critica", WhatsApp e Facebook non si riprendono più: fuga di notizie, "quanto tempo ci vorrà"

Qui l'intero servizio di Marco Camisani Calzolari per Striscia la Notizia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.