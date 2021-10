Striscia la Notizia, il massacro di Vittorio Brumotti non basta: il bilancio si aggrava, chi è stato ricoverato

06 ottobre 2021 a

Ormai è diventata una triste consuetudine, quella delle botte a Vittorio Brumotti mentre porta avanti la sua crociata contro lo spaccio di droga nelle città e in particolare nei quartieri più degradati. L’inviato di Striscia la Notizia non ha però alcuna intenzione di mollare, nonostante i ripetuti episodi di violenza che è costretto a subire e che spesso hanno anche degli effetti collaterali.

È accaduto anche a San Severo, in provincia di Foggia, dove nel pomeriggio di martedì 5 ottobre Brumotti si trovava con la sua troupe per documentare lo spaccio di droga in un servizio destinato al tg satirico di Canale 5. A un certo punto l’inviato è stato circondato da un gruppo composto da una decina di persone appartenenti dal quartiere San Bernardino: sono volati calci e pugni, a evitare il peggio soltanto l’intervento degli agenti di polizia, che hanno allontanato e identificato gli aggressori.

Brumotti e la sua troupe sono stati portati in ospedale per le medicazioni del caso, insieme a due agenti che sono rimasti feriti nel trambusto. “La ferocia di queste persone che pensano di dominare il territorio non ci fermerà - ha commentato Brumotti - continueremo a girare l’Italia e a denunciare tutte queste situazioni di degrado. Facciamolo tutti per i bambini, non si può far finta di nulla”.

