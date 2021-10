Storie Italiane, Aida Yespica: "Non solo le violenze, cosa ho dovuto subire". Dopo il dramma, l'umiliazione

06 ottobre 2021 a

Eleonora Daniele nella puntata di Storie Italiane in onda su Rai 1 di oggi, mercoledì 6 ottobre, ha ospitato Aida Yespica, tornata come opinionista dopo l'intervista rilasciata in una recente puntata. E oggi, parlando ancora di questo delicato e purtroppo sempre attuale problema, Aida Yespica a Storie Italiane ha spiegato: "Se sei famosa puoi non essere creduta. Possono accusarti di voler solo apparire…".

"Ci sono state tante persone che mi hanno scritto cose del genere” ha rivelato Aida Yespica. "Mi hanno criticata dicendomi di aver tirato fuori ancora una volta quella storia” ha aggiunto subito dopo. "Non sono stati giornalisti ma persone comuni sui social ad attaccarmi” ha sottolineato Aida Yespica a Storie Italiane, dove Eleonora Daniele ha commentato: “Ai leoni da tastiera non dobbiamo dare importanza".

La showgirl aveva raccontato proprio da Eleonora Daniele di essere stata abusata da un amico di famiglia quando aveva solo sette anni e di aver rimosso tutto per paura di una reazione del padre. Non tutti hanno mostrato sensibilità davanti a questo orrore. Aida racconta in diretta di essere stata offesa e accusata di aver portato in televisione questa storia per avere visibilità.

